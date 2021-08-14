Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı
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Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı

PORT AU PRINCE - Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Haiti sivil savunma yetkilisi Jerry Chandler, depremde en az 29 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. Depremin çok sayıda ev ve binada büyük hasara yol açtığını belirten Chandler, arama kurtarma çalışmaları için afet bölgesine ekiplerin gönderileceğini söyledi.

Başkent Port-au-Prince'te de hissedilen deprem nedeniyle halk kendini panikle dışarı attı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, bazı ev ve yapıların yerle bir olduğu görüldü. Deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazından bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. Küçük kızın enkaz altından çıkarılma anları kameralara yansıdı.

1 ay OHAL ilan edildi

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Henry, depremin can kaybına neden olduğunu doğrularken, hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Henry ayrıca, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin çok sayıda can kaybına neden olabileceğini belirterek, "kırmızı uyarı" yayınladı. Haiti'deki tsunami tehdidinin ise geçtiği bildirildi.

USGS tarafından daha önce yapılan açıklamada, merkez üssü Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilmişti.

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Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı
Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı
Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı
Haiti'de 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 29 can kaybı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem! En az 29 kişi hayatını kaybetti
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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