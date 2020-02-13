Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı
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Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı

Libya'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü sağlayan ve Libya'nın başkenti Trablus'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışan darbeci Hafter, Türkiye'nin Mitiga Havalimanını üs olarak kullandığını iddia ederek havalimanının Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.

13.02.2020 00:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 01:03
Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı

'da süren iç savaş sırasında tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HAFTER SÖZCÜSÜ'NDEN KÜSTAH SUÇLAMASI

Hafter güçleri 'taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, BM'ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu. Trablus'taki Mitiga Havalimanını 'nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.

BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU

BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini bekirtmişti.


Haber Videosu

: Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı
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