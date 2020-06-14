Hafter'e bir darbe daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı
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Hafter'e bir darbe daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı.

Hafter'e bir darbe daha! Sağ kolu General Tantoush yakalandı
14.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:07

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri tarafından yakalandı.

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi UMH ordusu karşısında aldığı üst üste yenilgilere bir yenisi daha eklendi. Hafter'in en önemli generallerinden olarak bilinen Ömer Tantoush, saklandığı Verşifana bölgesindeki bir evde, UMH birlikleri tarafından yakalandı. General Ömer Tantoush, Hafter'e bağlı birliklerin Batı Operasyon Odası'nın komutanıydı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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