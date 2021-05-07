Haftaya okullar tatil mi? 10 Mayıs haftaya okullar tatil mi? Okullar 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramı'na yakın milyonlarca öğrenci ve öğretmen bayram haftasında okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Tam kapanmada yeniden düzenlenen mesai saatlerini ise çalışanlar yakından izliyor. Peki, 10 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Haftaya okullar tatil mi? 10 Mayıs haftaya okullar tatil mi? Okullar 9 gün tatil olacak mı?

Ramazan Bayramı'na yakın milyonlarca öğrenci ve öğretmen bayram haftasında okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Tam kapanmada yeniden düzenlenen mesai saatlerini ise çalışanlar yakından izliyor. Peki, 10 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Haftaya okullar tatil mi? 10 Mayıs haftaya okullar tatil mi? Okullar 9 gün tatil olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

10 MAYIS HAFTAYA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar neticesinde yayımlanan genelge doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 10-11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün idari izinli sayılması ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Öğretmenlerde kamu personelleri arasında yer aldığından bayram haftasında canlı ders olmayacak ve okullar tatil olacak. Yani 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı ders yapılmayacak.

9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü devam edecek olan Ramazan Bayramı 3 gün sürüyor. Pazar günü ile birleştiğinde arefe günü öğleden sonra eklenince 4,5 günlük bir zaman dilimi yapıyor. Pazar günü dışında bayram tatilinde çalışanlar mesai gerçekleştiriyor.

Buna göre de Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatil gerçekleşiyor.