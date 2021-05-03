Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim

Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim İstanbul'da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

Haftanın ilk gününde Dolmabahçe'de yoğun denetim

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

Tam kapanma kararının arından haftanın ilk iş gününde polis ekipleri tarafından İstanbul Dolmabahçe'de yoğun denetimler yapıldı. Denetimlerde yoğunluk oluşmasın diye çok sayıda polis memuru görev aldı. Görev alan polis memurları teker teker araçları durdurarak izin belgesi sordu. İçişleri bakanlığının yeni genelgesi ile el yazısı ile yazılan izin belgeleri artık geçerli olmayacak. E-devlet üzerinden alınan izin belgeleri geçerli olacak. Denetimler gün boyu yoğun bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ