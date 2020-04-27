Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
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Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Haftalık burç yorumları ile bu haftaya hazırlanın! Aysun Köşker Koç tarafından değerlendirilen haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak fikir edinebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair 27 Nisan - 3 Mayıs haftalık burç yorumları…

27.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:44
Haftalık burç yorumları 27 Nisan - 3 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 27 Nisan - 3 Mayıs haftalık burç yorumları...

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HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Kendinize odaklı bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta daha marjinal davranışlar gösterebilir, olaylara sıradışı bakabilirsiniz. Çevrenizdeki büyüklerle anlaşmak zor olacak. Geçmişte kariyer ve konumunuz için verdiğiniz emeklerin karşılığı olarak istediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla ani kriz yaşama riskine dikkat etmelisiniz.

BOĞA : Haftanın ilk günü daha dünyevi işlerle ilgilendikten sonra, diğer günler içe dönüp, manaya yoğunlaşabilirsiniz. Hukuk, eğitim, yurt dışı , turizm konularında yaptığınız çalışmaların güzel sonuçlarını alabilirsiniz. Müdür veya patronunuzla anlaşmak zor olabilir. Çalışanınız veya çalışma arkadaşınızla da ani tartışma ihtimali yüksek.

İKİZLER : Haftanın ilk yarısı içe dönük olsanız da , iç sesiniz hep öne çıkmanızı söyleyecek. İkinci yarısında ise; özgürlük ve sosyalleşme isteği artacak. Geçmişte yaptığınız çalışmaların neticesinde, ek kazançlarınızda artış olabilir. Eşinizin aile büyükleri ile anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bekarlar sevgililerinden, bir anda gelişen kavga nedeniyle ayrılabilirler.

YENGEÇ : Sosyal ve aktif olmak isteyeceğiniz bir hafta. Duygularınızı ve sevginizi ise; göstermekte zorlanacaksınız. Çıkacak ekstra ödemeler canınızı sıkacak. Emek verdiğiniz konularda hak ettiğiniz sonucu alarak motive olacaksınız. Yanılgılara oldukça açık bir hafta olduğu için, önemli kararları ertelemekte fayda var. Herşeyi bu kadar kafanıza takmayın.

ASLAN : Kariyer ve bulunduğunuz durumla ilgili farklı ve radikal düşünceler geliştirebilirsiniz. Duygularınızla mantığınız sürekli olarak çatışabilir. Etraftan yalan yanlış bilgiler gelebilir. Duyduklarınızı iyice değerlendirin. Sağlık sorunlarınız ortaya çıkabilir. Temkinli olmakta yarar var. Değer verdiğiniz arkadaşlıkların, boşuna olmadığını görebilirsiniz.

BAŞAK : Eğitim, yurt dışı, hukuk, turizm işlerine odaklanabilirsiniz. Bu konularda değişik fikirler geliştirebilirsiniz. Ortaklı kazanç elde edenler bu hafta oldukça zorlanabilirler. Ancak emeklerinin karşılığını da alacaklar. Çocuk veya sevgili ile ilgili sorumluluklar ağır gelebilir. Ancak bu sorumluluklar yerine getirildiğinde, gelecek ödül de ona göre olacaktır.

TERAZİ : Ana temanız; ödemeler, alacaklar, miras benzeri işler. Bu konularda beklenmedik gelişmeler söz konusu. Her şeyi çok fazla kafaya takıp, endişelenmenize gerek yok. Biraz daha rahat olmayı deneyin. Aile ve kardeşlerinize verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Tatil, yurt dışı, eğitim hayalleri kurabilir, planlar yapabilirsiniz.

AKREP : Hafta başında eş veya ortağınızla ilgili konularla; haftanın ikinci yarısında günlük rutinlerle ilgileneceksiniz. Bekarlar sevgilileriyle; evliler çocuklarıyla ilgili sevgi ve duygu alışverişindeki yaraları sarabilirler. Geleceğe dönük, gelir ve geçim kaygısını takıntı haline getirmenizin size bir faydası yok. Çözüm odaklı olmayı denemekte yarar var.

YAY : Çocuğunuz veya sevgilinizle ilgili ani gelişmeler olabilir. Ani ve fevri davranma ihtimaliniz yüksek olduğu için, sakince düşünerek hareket etmek önemli .Maddi konularda bazı yanlış bilgiler alabilirsiniz. Doğruluğunu teyit etmelisiniz. Duygusal davranışlar; bulunduğunuz konumu kaybetmenize sebep olabilir. Önemli kararlarınızı bu hafta almayın.

OĞLAK : Ailenize ve evinize odaklı bir hafta. Duygusal konularda çok fazla yoğunlaşarak, kuruntu ve takıntı yapma riskiniz çok fazla. Biraz daha rahat olun ve bu duygulardan uzaklaşmayı deneyin. Kendinizi kısıtlamak ve eleştirmekten vazgeçin. Olaylara farklı bakış açısı geliştirerek, değişik çözümler bulabilir, bu duygu durumundan çıkabilirsiniz.

KOVA : Kardeş, yakın çevre ilişkilerinin ön planda olacağı bir hafta.Hafta sonu maddi işlere yönelmeniz gerekecek. Bu nedenlerle eşinizle veya ortağınızla aranızda problem çıkabilir. Duygusal ve sevgi konularında takıntı yapabilir, kuşkucu olabilirsiniz. Ağabey, abla gibi büyüklerinizle tartışma riski yüksek olduğu için, alttan almakta fayda var.

BALIK : Hafta başında gelirlerinize, hafta sonu ise; daha çok kendinize ve dış görünüşünüze yoğunlaşacaksınız. Aile büyükleri için, beklenmedik harcamalar yapmanız gerekebilir. Genel olarak takıntı ve endişenin yüksek olacağı bir hafta. Ancak geleceğe dair kaygı duymanıza gerek yok. Çünkü bereketinizin artacağı bir döneme girmiş durumdasınız.

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