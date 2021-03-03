Hafta sonu teknoloji zirvesi için geri sayım başladı
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Hafta sonu teknoloji zirvesi için geri sayım başladı

03.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:20
Hafta sonu teknoloji zirvesi için geri sayım başladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, WeekEng'21 Hafta Sonu Teknoloji Zirvesi'nde dünyadan üst düzey teknoloji yöneticileri ve uzmanlarını bilim ve teknoloji meraklılarıyla bir araya getiriyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, WeekEng'21 Hafta Sonu Teknoloji Zirvesi'nde dünyadan üst düzey teknoloji yöneticileri ve uzmanlarını bilim ve teknoloji meraklılarıyla bir araya getiriyor. 6-7 Mart'ta çevrimiçi gerçekleşecek Zirve'de katılımcılara sektörle bağlantı kurma, yeni teknolojileri ilk elden öğrenme imkanı sunuluyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün, Bilişim ve Teknoloji, Yeni Nesil AR-GE, RoboAkademi ve IEEE FSMVÜ Kulübü ortaklığında bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği WeekEng'21 Hafta Sonu Teknoloji Zirvesi'nin, 6-7 Mart'ta çevrimiçi gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu yıl da sektörden ve akademiden konuşmacıları, öğrenciler ve ilgilileriyle buluşturacak olan zirvede teknolojinin bugünkü ve gelecekteki gelişmeleri üzerine üst düzey yönetici ve uzmanlar bilgi birikimlerini paylaşacak.

İlk günkü oturumlarında Bilgi Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Virginia Tech İleri Araştırma Enstitüsü Kurucu Direktörü Prof. Dr. Saifur Rahman, MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı araştırmacılarından Dr. Una-May O'Reilly; ikinci gün ise Craftbase kurucu ortağı Lemi Orhan Ergin, Turkcell 5G Kıdemli Ar-Ge Uzmanı Dr. Salih Ergüt ve Siemens Healthineers Dijital Sağlık Ürün Yöneticisi Onur Agus konuşmalarını gerçekleştirecek.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "WeekEng'21 Hafta Sonu Teknoloji Zirvesi ücretsiz ve tüm ilgililerin katılımına açık olarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün Youtube hesabından takip edilebilir. Zirve detaylarına www.weekeng.org adresinden ulaşılabilir" denildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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