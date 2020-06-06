HAFTA SONU DIŞARI ÇIKAN İSTANBULLULAR TARABYA SAHİLİ'NDE KENDİLERİNİ BOĞAZIN SERİN SULARINA ATTILAR. HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarıya attı.

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarıya attı. Sıcak havadan bunalanlar Tarabya Sahili'ne gelerek kendilerini boğazın serin sularına bıraktılar

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek ve Tarabya Sahillerine akın ettiler. Sahile gelenler iki ay aranın ardından hafta sonu boğazda denize girdiler. Tarabya Sahile gelen Marissa Gormezano "Yasakların kalkmasından çok memnunuz. Kışa enerji depolamamız, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Güneş ve deniz bu işin çözümü, deniz suyu antibiyotik gibi." dedi.

Kaynak: DHA