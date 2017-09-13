Hafta Sonu 382 Bin 338 Kişi Sinemada Film İzledi …

HAFTASONUNDA SİNEMALARA YOĞUN İLGİ

Interpress'in Box Office Türkiye'nin yayınladığı listelerden derlediği bilgilere göre hafta sonu toplam hasılat ise 4 milyon 963 bin 877 TL olarak kayıtlara geçti. Sinema ile ilgili medyaya 233 bin 366 haber yansırken yabancı filmler hakkında 7 bin 921haber, yerli filmler ile alakalı ise 4 bin 205 haber çıktığı tespit edildi.

ÇILGIN HIRSIZ 3 ÇILGINLIĞI SÜRÜYOR

Vizyondaki üçüncü hafta sonunda 83.396 biletli seyirci tarafından izlenen Çılgın Hırsız 3, yeniden gişenin zirvesine yerleşmeyi başardı. On yedi günde toplam 727.991 seyirciye ulaşan yapım, bu gişe performansını koruması hâlinde, bir milyon seyirci baremini aşan yedinci animasyon film olması bekleniyor. 117.419 seyirci tarafından izlenerek yılın en iyi korku filmi açılışını gerçekleştiren Siccin 4 ise ikinci hafta sonunda 57.650 seyirciyle listenin ikinci sırasında yer aldı.

BARRY SEAL:KAÇAKÇI, ŞANSIMI SEVEYİM VE EMOJİ FİLMİ

Haftanın öne çıkan yeni filmlerinden Barry Seal:Kaçakçı, 53.922 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaparken, Cem Gelinoğlu'nun başrolünde yer aldığı Şansımı Seveyim vizyondaki üçüncü hafta sonunda 46.496 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Haftanın yeni filmlerinden bir diğeri Emoji Filmi ise açılışını 34.416 seyirciyle gerçekleştirerek listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.