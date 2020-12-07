Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü
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Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü

07.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:15
Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü

ŞANLIURFA'da, sokakta oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, sokakta oynayan 2 yaşındaki Bahar Çelik, hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Bahar Çelik'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.Ç. yönetimindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahar, durumu gren yakınları tarafından götürüdüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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