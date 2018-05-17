Hafriyat TIR'ları Kafa Kafaya Çarpıştı: Akraba Olan 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te ters istikametlerden gelen hafriyat TIR'ları kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden iki TIR sürücüsünün akraba olduğu ortaya çıktı.

2 HAFRİYAT TIR'I KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Gaziantep- Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki hafriyat TIR'ı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki TIR kafa kafaya çarpıştı.





ÖLEN 2 SÜRÜCÜ AKRABA ÇIKTI

Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Ali Kaygın'ın kullandığı TIR'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.