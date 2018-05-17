Hafriyat TIR'ları Kafa Kafaya Çarpıştı: Akraba Olan 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

Hafriyat TIR'ları Kafa Kafaya Çarpıştı: Akraba Olan 2 Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te iki hafriyat TIR'ının kafa kafaya çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken, hayatını kaybeden iki sürücünün akraba olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te ters istikametlerden gelen hafriyat TIR'ları kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden iki TIR sürücüsünün akraba olduğu ortaya çıktı.

2 HAFRİYAT TIR'I KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Gaziantep- Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki hafriyat TIR'ı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki TIR kafa kafaya çarpıştı.


ÖLEN 2 SÜRÜCÜ AKRABA ÇIKTI

Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde Ali Kaygın'ın kullandığı TIR'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (55)

  • YİNE PETROL BULUNDU:
    her seçim öncesi ''petrol bulundu'' haberlerinin artık bir şifre olduğuna inanıyorum. Bu haberi yapanlar gazeteler aracılığı ile belirli bir kesime özel bir mesaj iletiyor. İnşallah işin altından İngilizler çıkmaz. ama birileri manipülasyon yapıyor. Şüphe içindeyim ağalar.
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
    AAAAAAAAAAA: yerinde tespit...fetö türü bir sinyal olabilir.
    1 Yayından Kaldır
Tüm 55 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.