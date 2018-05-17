Hafriyat TIR'ları Kafa Kafaya Çarpıştı: Akraba Olan 2 Sürücü Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te iki hafriyat TIR'ının kafa kafaya çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken, hayatını kaybeden iki sürücünün akraba olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'te ters istikametlerden gelen hafriyat TIR'ları kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden iki TIR sürücüsünün akraba olduğu ortaya çıktı.
2 HAFRİYAT TIR'I KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Gaziantep- Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki hafriyat TIR'ı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki TIR kafa kafaya çarpıştı.
ÖLEN 2 SÜRÜCÜ AKRABA ÇIKTI
Öte yandan birbirleriyle akraba oldukları ortaya çıkan sürücüler Mehmet Çetinkaya ile Ali Kaygın'ın yaşamını yitirdiği kaza anı ise bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde Ali Kaygın'ın kullandığı TIR'ın bir anda karşı şeride geçtiği ve Mehmet Çetinkaya'nın kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.
Çarpışmayla yoğun toz kütlesinin havaya yükseldiği görüntülerde, kazayı fark edenlerin yardıma koşuşu dikkat çekiyor.
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Ecel gelirse bu cana , baş ağrısı bir bahanaCevap Yaz Yayından Kaldır
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her seçim öncesi ''petrol bulundu'' haberlerinin artık bir şifre olduğuna inanıyorum. Bu haberi yapanlar gazeteler aracılığı ile belirli bir kesime özel bir mesaj iletiyor. İnşallah işin altından İngilizler çıkmaz. ama birileri manipülasyon yapıyor. Şüphe içindeyim ağalar.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırAAAAAAAAAAA: yerinde tespit...fetö türü bir sinyal olabilir.1 Yayından Kaldır
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kaza gelıyorum demezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Antepli keko isteyen istediği partiye oy verir, hdp hariç chp sana koysun kekoCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır