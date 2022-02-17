Hafif ticari araçlar kantara girecek mi? Hangi araçlar kantara girecek? Kantara girme sınırı kaç kilogram?

Hafif ticari araç sahiplerinin merak ettiği konular arasında yer alan hafif ticari araçlarının kantara girip girmeyeceğidir. Hafif ticari araç niteliğindeki fabrika çıkışlı kapalı kasa şeklinde yolcu ve yük taşımaya uygun olarak imal edilen kamyonet, panel, van tipi, kombi araçlar vb adlarla piyasaya sürülen hafif ticari araçların kantara girme zorunluğu var mı 2022? Hafif ticari araçlar kantara girecek mi 2022? İşte detaylar…

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR KATARA GİRECEK Mİ 2022?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 14 Şubat'ta resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile hangi araçların, kaç kg üstündeki araçların kantara girme zorunluluğu olduğunu açıkladı. KGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "hafif ticari araç niteliğindeki kamyonet olarak tescil edilmiş iki dingilli, 3500 kilogram azami yüklü ağırlığın altında olan araçların" kantara girmesine gerek olmadığını belirtti.

HANGİ ARAÇLAR HAFİF TİCARİ SAYILIYOR?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de açıkladığı üzere hafif ticari olarak sayılan araç tipleri fabrika çıkışlı olmak şartıyla kamyonet, panel van, van tipi, kombi araçlar vb. brüt ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan ticari taşıyıcı araçlardır.

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