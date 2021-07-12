Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ziya Yıldırım idaresindeki 34 DRS 066 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Mehmet Kılıç idaresindeki 35 AV 3091 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı polisevi yakınlarında bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Ahsel Durudağ yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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