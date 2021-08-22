Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük-Eskipazar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karabük-Eskipazar karayolunda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Karabük-Eskipazar karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen E.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kılıç isimli 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Durumunun kötü olduğunu gören bir vatandaş tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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