HAFİF TİCARİ ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI - Haberler
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HAFİF TİCARİ ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, hafif ticari aracın müstakil evin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, hafif ticari aracın müstakil evin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Cuma A. yönetimindeki 38 AEG 614 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Cuma A. ile yanında yolcu olarak bulunan Murat E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI

HAFİF TİCARİ ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI

HAFİF TİCARİ ARACIN BAHÇE DUVARINA ÇARPTIĞI KAZADA 2 YARALI

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