HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMYONETLE ÇARPIŞTI, 2 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Enes Yılmazer idaresindeki 41 AEC 439 plakalı hafifi ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet Önal idaresindeki 54 BB 217 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra savrularak Harun Koçak idaresindeki 54 B 8685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Önal ile hafif ticari araç sürücüsü Yılmazer yaralandı. Araçta sıkışan Yılmazer, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.