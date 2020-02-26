: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

26.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:04

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Samet Unutan (24) idaresindeki 27 AHH 677 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Ali Yen (39) yönetimindeki 68 HD 015 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan İsmigül (42) ve Yusuf Eren (3), Hatice (9) ve Kerem Yen (13) ile Merve (20) ve Batuhan Yılmaz (20) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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