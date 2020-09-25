Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

25.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:51
Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, öğleden sonra Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi Küçüksu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Bülent Aşık yönetimindeki 54 FM 153 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Saffan Sadeddin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Sadeddin ve arkasında bulunan Raşid Seyyid Racih yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, yaralanan 2 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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