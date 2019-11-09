Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücüsü Kadir Şimşek (19) hayatını kaybetti.

09.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:18
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü

MERSİN'in ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücüsü Kadir Şimşek (19) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kadir Şimşek yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki bariyere çarptı, sürücü Şimşek yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şimşek'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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