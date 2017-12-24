Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 hafif ticari araç, Akalan Mahallesi yakınlarında refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazada aracın içerisinde sıkışan Acar ile yanında bulunan Ramazan İnce yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan İnce, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Acar, Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.