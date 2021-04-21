Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı

Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton direğe çarptı.

BURSA'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, beton direğe çarptı. Araçta sıkışan 4 kişinin ağır yaralandığı kaza, bir ş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gezer (23) yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton diğere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savulan araçtaki Mustafa Gezer, Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüye, seyir halindeki hafif ticarin aracın yol kenarındaki beton direğe çarptığı ve savrulduğu an yansıdı.


Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı
Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Meral Akşener Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Hakan Arslan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hafif ticari araç beton direğe çarptı: 4 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:47:12. #1.15#

title