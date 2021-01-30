Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 ölü (2)

ANNE BABA VE ÇOCUKLARI KURTARILAMADISamsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan, Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.