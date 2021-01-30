Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı: 3 ölü (2)
ANNE BABA VE ÇOCUKLARI KURTARILAMADISamsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan, Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ANNE BABA VE ÇOCUKLARI KURTARILAMADI
Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra sürüklenip şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaralanan, Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Ailenin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY