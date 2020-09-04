Hadise yeni klibi izle! Hadise'nin yeni şarkısı "Küçük Bir Yol" klibi içeriği nedir? Devrim Karaoğlu'nun düzenlemesini yaptığı, sözlerine de Mete Özgencil'le birlikte imza attığı "Küçük Bir Yol"un kayıtları Los Angeles'ta yapıldı. Şarkının klibi ise Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Küçük Bir Yol şarkısının sözleri nedir?

Hadise'nin son şarkısı "Küçük Bir Yol" şarkısı büyük ses getirdi. "Küçük Bir Yol" şarkısının şarkı sözleri nedir? Hadise klibinde kimi oynattı? HADİSE "KÜÇÜK BİR YOL" ŞARKI SÖZLERİ Buralar yalan, uzak bir de Bir arasan, bu kalp delirir Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler… Küçük bir yoldayım en başındayım Kendi kendimle hep sıfırdayım Senin dağların benim yollarım O sen olsaydın Benim yanımda Sağımda solumda ufkumda… Senin yanında Yazında kışında tüm baharlarında… Oralar nasıl? Uzak tabii Gel desem? Diyemem peki Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler… Küçük bir yoldayım en başındayım Kendi kendimle hep sıfırdayım Senin dağların benim yollarım O sen olsaydın Benim yanımda Sağımda solumda ufkumda… Senin yanında Yazında kışında tüm baharlarında… Küçük bir yolda çarpışsak senle Vazgeçsem olmaz ki… Bu sel durulmaz ki böyle Öne Çıkanlar Bu yatırım zengin ediyor "Anam ve Mes oğlum tarlada işbaşında!" Ezgi Mola'dan evlilik iddialarına yanıt! Bitcoin zenginleri artıyor! by TE Medya HADİSE KLİBİNDE KİMİ OYNATTI? Hadise, klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'i de oynattı. Popçu, Benek'le karesini de paylaşıp "Artık benim de bir klibim var" yazdı.