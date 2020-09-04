Hadise yeni klibi izle! Hadise'nin yeni şarkısı "Küçük Bir Yol" klibi içeriği nedir?
Devrim Karaoğlu'nun düzenlemesini yaptığı, sözlerine de Mete Özgencil'le birlikte imza attığı "Küçük Bir Yol"un kayıtları Los Angeles'ta yapıldı. Şarkının klibi ise Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Küçük Bir Yol şarkısının sözleri nedir?
Hadise'nin son şarkısı "Küçük Bir Yol" şarkısı büyük ses getirdi. "Küçük Bir Yol" şarkısının şarkı sözleri nedir? Hadise klibinde kimi oynattı?
HADİSE "KÜÇÜK BİR YOL" ŞARKI SÖZLERİ
Buralar yalan, uzak bir de
Bir arasan, bu kalp delirir
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler…
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda…
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında…
Oralar nasıl? Uzak tabii
Gel desem? Diyemem peki
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler…
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda…
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında…
Küçük bir yolda çarpışsak senle
Vazgeçsem olmaz ki…
Bu sel durulmaz ki böyle
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HADİSE KLİBİNDE KİMİ OYNATTI?
Hadise, klibinde Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'i de oynattı. Popçu, Benek'le karesini de paylaşıp "Artık benim de bir klibim var" yazdı.