Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı

İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin en çok konuşulan magazin olaylarından oldu. Bir dargın bir barışık çift 2020'nin son günlerinde yollarını ayırdı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." paylaşımını yaptı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

MÜJDEYİ HADİSE VERDİ

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu. Hadise yaptığı açıklamada, 'Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet