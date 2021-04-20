Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ı ilk kez takibe aldı

Hadise ile Kaan Yıldırım, ayrıldık iddialarına Instagram'dan cevap verdi. Çift, iki gündür haklarında çıkan ayrılık haberleri sonra Instagram'dan birbirini takibe alarak, iddiaları yalanlamış oldu. İşte detaylar...

Son günlerin konuşulan ismi Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'la ayrıldıkları iddialarına yaptığı hamleyle cevap verdi. 12 milyon 600 bin takipçisi olan Hadise, ilk kez oyuncu sevgilisini takibe aldı. Instagram'dan böyle sadece Yıldırım'ı takip eden şarkıcı, ayrılmadıklarını da göstermiş oldu.

Şarkıcının, oyuncuyu takip etmesinin ardından Yıldırım da sevgilisini takibe aldı. Akşam saatlerinde Yıldırım'ın Hadise'yle beraber yaşadığı evden ayrıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin