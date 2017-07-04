Hadise Klibinde Dans Ederken İç Çamaşırı Göründü!

Hadise'nin yaza damgasını vuracak "Şampiyon" albümününün tiser'ı sosyal medyada paylaşıldı.

DİKKATLİ GÖZLER HEMEN YAKALADI

Hadise'nin dans figürleriyle renk kattığı tiser'da ortaya çıkan bir görüntü dikkatli gözler tarafından hemen yakalandı.

İÇ ÇAMAŞIRI GÖRÜNDÜ

Kısa eteğiyle dans eden hadise, zıpladığı sırada beyaz iç çamaşırı kısa süreliğine göründü. Ancak klibin yönetmeni ve aynı zamanda ablası olan Hülya Açıkgöz tarafından atlanan bu detay, dikkatli gözlerden kaçmadı.