Hadise'nin 2 Milyon'luk Ev Aldığı Haberleri Asılsız Çıktı
Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya (10 milyon TL) villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.
Kardeşleriyle Bodrum'daki bir otelde tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
İCRALIK OLDU
Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak'ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj'ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Şarkıcının plajı geçtiğimiz gün dozerlerle yıkıldı. Üst üste icralık olan Şarkıcı, bu kez de ablası Hülya Açıkgöz'ün 200 bin TL'lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.
YORUMLAR (8)
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PARAN YOKMU HADİSEM ALSAYDIN BERABER OTURURDUK Bİ TANESİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALMANYA BİZİ KISKANIYORCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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cogu sanatkar gecinenler zebanilige soyunmus. bazi dindar gecinenlerde deccalliga insanlik saygisi ortadan kalkmis durumda cennetede havva anamiz seytana uymtu cennetten olduk simdiki havvalarda ayni yolda yakinda bu dunyadanda oluruzCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kötüye bir şey olmaz acun sağ olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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en iyi gunlerin icrayla gecsin asi yoldasCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır