Hadise, Klibini Eleştirenlere Altın Kelebek Ödüllerinden Seslendi: Yasaklanması Çok Saçma
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' dalında ödül alan Hadise, yasaklanan 'Sıfır Tolerans' klibi için dikkat çeken açıklama yaptı. Hadise, "Öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Bu duyguların yasaklanması çok saçma" dedi.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde 'Farkımız Var' klibiyle ödül alan Hadise sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.
"BU DUYGULARIN YASAKLANMASI ÇOK SAÇMA"
Hadise, "Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül" şeklinde konuştu.
"HADİSE HANIMIN ATI ÇIKACAK"
Törene bir damgayı da ünlü komedyen Cem Yılmaz vurdu. Yılmaz sahneye bir anda çıkarak Hadise'ye göndermede bulundu. "34 KK 110 plakalı araç alabilirsek, Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü" diyerek ünlü şarkıcıya göndermede bulunan Cem Yılmaz, konukları ve izleyenleri kırdı geçirdi.
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EKONOMİ DE TAŞLAR YERİNE OTURUYOR HADİSE ÇIKARMA HADİSE ASGARİ ÜCRETLİ ÇOŞTU YİNE VAYYYYYYYYCevap Yaz Yayından Kaldır
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FRAGMAN GÜZELDİ FİLMİDE BEKLİYORUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NORMAL KLİP DE DEĞİL Kİ ARKADAŞ ŞİMDİ YANİ RESMEN CİNSEL İÇERİKLİ FİLMİN BAŞLANGICI GİBİCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NE DEMEK ÖPMEK SARILMAK DÜNYANIN EN ÖZEL VE EN NORMAL DUYGULARI!!! YA SEN NE GEREKSİZ BİR KARISIN BE UTANMAZ ARLANMAZ!!!O KLİPTEKİ SENİN NİKAHLINMIDA ÖZELİN OLACAK? SEN UTANMADAN HİÇ TANIMADIĞIN BİR ZİBİDİYLE KLİPTE SARMAŞ DOLAŞ AHLAKSIZLIK SATACAKSIN VE BUNA BENİM GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARIDA TEPKİ VERMEYECEK ÖYLEMİ?SANATÇILIK ADI ALTINDA SOYTARILIK SATANLAR SİZİ!!!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Çirkin ördek Hadise defol git ülkene orda açCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır