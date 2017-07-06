Hadise, İçini Gösteren Kıyafetle Başkent'i Salladı

'Şampiyon' adlı 9 şarkıdan oluşan albümü ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Hadise, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahneye çıktı.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Yoğun ilgi gören Ankara konserinde Hadise şarkıları hep birlikte söylendi. Dans figürleri ve birbirinden hareketli şarkıları ile Başkentlileri coşturan güzel şarkıcı, sevilen şarkılarını Ankara için söyledi.

İÇİNİ GÖSTEREN KIYAFETİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Konserde giydiği kıyafeti sosyal medya hesabından yayımlayan Hadise'nin bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte Hadise'nin konserinden kareler;







