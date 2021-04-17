Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş?
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Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş?

Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hadise, Ebru Gündeş'ten boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına dair çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş...

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Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü.

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

"KİMSE BENİM ŞEREFİMİ LEKELEYEMEZ!"

Ünlü şarkıcı, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulundu.

Bütün bu gelişmelerin ardından Hadise'nin uzun yıllardır boşanma haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş-Reza Zarrab ikilisi hakkında yıllar önce ne düşündüğü ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCE BAKIN NE DEMİŞ?

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise, bundan 5 yıl önce İstanbul'da bir mekanda sahne alan yakın dostu Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti. Gündeş ve Zarrab o dönem yine boşanma haberleriyle gündemi meşgul ediyordu.

Hadise, mekana girmeden önce gazetecilerle karşılaşmıştı. Gazeteciler, Hadise'yi Gündeş ve Zarrab'ın boşanmasına ilişkin ne düşündüğünü sormuştu.

"DOSTUMUN YANINDAYIM"

Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab çiftinin boşanma davasına ilişkin, "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" açıklamasını yapmış.

Bir zamanlar O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan Gündeş ve Hadise'nin şimdilerde eskisi kadar samimi olmadıkları konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin

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