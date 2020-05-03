Hadise'den anneye çiçek babaya lokum
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Hadise'den anneye çiçek babaya lokum

Hadise'den anneye çiçek babaya lokum
03.05.2020 08:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 08:01

Hadise, 2 aydır göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ü ayrı kaldıkları karantina günlerinde bir sürprizle sevindirmek istedi.

Hadise, 2 aydır göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ü ayrı kaldıkları karantina günlerinde bir sürprizle sevindirmek istedi. Ünlü şarkıcı, internet üzerinden sipariş vererek annesine orkide ve papatyalar, babasına da çok sevdiği Türk lokumlarından gönderdi.

Kaynak: Hürriyet

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