'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı
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'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı

'Hadise' ayrılığı Kaan Yıldırım'a yaramadı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarında da karşılıklı olarak takibi bıraktı.

Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medya hesaplarında da karşılıklı olarak takibi bıraktı.

Ayrılığın ardından Hadise, müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Kaan Yıldırım ise tatile çıktı.

Çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Kaan Yıldırım'ın uzayan sakalları dikkat çekti. 

Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına sosyal medyada da yorum yağdı. İşte o mesajlardan bazıları...

Survivor yarışmacısı gibi olmuş

Hadise 'iyi ki ayrıldım' demiştir

Gitmiş canım çocuk!

Hiç olmamış Kaan, ayrılık sana iyi gelmedi

Kaynak: Hürriyet

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