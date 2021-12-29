Hadise'nin hastaneye geliş nedeni belli oldu
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz akşam Ulus'ta bulunan Liv Hospital adlı hastaneden çıkarken görüntülendi. Hadise'nin nesi var? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. İşte detaylar...
ULUS, BARTIN (Snob Magazin) - Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğini ayağa kaldırdı.
"ÇEKMEYİN İŞİMİZDEN OLACAĞIZ"
Güvenlik görevlileri, basın mensuplarına "Abi rica ediyorum çekmeyin! Yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin." demesi üzerine uzaklaşan basın mensupları, Ulus'ta çiftin aracını bekledi.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİLER
Basın mensuplarını fark eden çiftin şoförü, kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti.
Kuralları hiçe sayan çift, Levent'te çevirmeye takıldı. Çevirmeden de hızla geçmeye çalışan özel şoför, sonrasında durmak zorunda kaldı.
ÇEVİRMEYE TAKILDILAR
Aracın durması ile karşısında basın mensuplarını gören çiftin, panik halleri objektife böyle yansıdı.
HASTANEYE GELİŞ NEDENLERİ BELLİ OLDU
Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Yeni yıl konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına PCR testi yaptırdım. Test sonucum negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.