Hadise'den şaşırtan Roberto Carlos itirafı!

Şarkıcı Hadise, yıllar önce fazla kiloları yüzünden linç edilmesi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, "Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı olduğumu söylediler" diyerek isyan etti. İşte Hadise'nin çarpıcı açıklamaları...

Bir moda dergisine konuşan şarkıcı Hadise, yıllar önce fazla kiloları nedeniyle linç edilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

'KADINLAR BİLE NEFRETİNİ KUSTU'

Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. Obez dediler, Roberto Carlos bacaklı dediler, çok zayıf, çok çirkinleşti, sivrisineğe döndü dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım. Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" ifadelerini kullandı.

'ÖZ DUYGULARIMLA BARIŞIĞIM'

Sözlerini sürdüren Hadise, "İnsanın kendisiyle imzaladığı ebedi bir barış yok bence. Zaman zaman küstüğüm de oluyor ama öz duygumla her daim barışığım" dedi.

Kaynak: Snob Magazin