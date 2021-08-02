Hacılar'da gelirler yatırıma dönüşecek

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 10 adet arsa ve 2 adet kiralık iş yeri açık ihale ile satılacak.

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 10 adet arsa ve 2 adet kiralık iş yeri açık ihale ile satılacak. İhale, 4 Ağustos Çarşamba günü belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Erciyes, Akyazı, Yediağaç, Karpuzsekisi, Altınoluk mahalleleri'nde olmak üzere toplam 10 adet arsa ve Sanayi Sitesi'nde 2 adet iş yerinin 2886 sayılı Kanun'un 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışı ve kiraya verilmesi gerçekleştirilecek. 4 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihale saat 14.00'da encümen huzurunda gerçekleştirilecek. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gelirlerin yatırımlara dönüşeceğini belirterek, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı