Hacı Sabancı nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nın doğum gününü kutladı
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Hacı Sabancı nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nın doğum gününü kutladı

31.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:27
Hacı Sabancı nişanlısı Zeynep Nazlı Kayı'nın doğum gününü kutladı

Hacı Sabancı ile uzun zamandır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hacı Sabancı ile uzun zamandır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısının yeni yaşını kutladı. Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sabancı, gönderisine, "İyi ki doğdun" notunu düştü.

"MUTLU YILLARIN OLSUN"

Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutlayan bir diğer isimse anne Arzu Sabancı oldu. Müstakbel gelininin yeni yaşını kutlayan

Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.

GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.

"AŞKIN OLDUĞU YERDE YAŞAM DA VARDIR"

Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Zeynep Nazlı Kayı, Sabancı ile birlikte çekilen bu karesine, "Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır" notunu düşmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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