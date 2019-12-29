'Hacı Murat' tutkunları Muğla'da bir araya geldi

29.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:45

Halk arasında "Hacı Murat" olarak da tabir edilen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir araya geldi.



"Turkish Classic Car Murat 124" kulübünce Muğla Sosyo Kültürel Alanı'nda düzenlenen Gelenekten Geleceğe Yıla Veda Partisi'nde İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Bursa, Manisa ve Muğla'dan getirilen yaklaşık 500 araç, meraklılarının beğenisine sunuldu. Euronews.com'da Görüntüle