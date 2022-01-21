Hacı Kıyasi Şentürk Camii ve Külliyesi'nin belediyeye devri için protokol imzalandı

Bayburt Group tarafından yaptırılan Hacı Kıyasi Şentürk Camii Külliyesi'nin Bayburt Belediyesi'ne devri için protokol imzalandı.

BAYBURT (İHA) - Bayburt Group tarafından yaptırılan Hacı Kıyasi Şentürk Camii Külliyesi'nin Bayburt Belediyesi'ne devri için protokol imzalandı.

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk ve Bayburt Grup bünyesinde faaliyet gösteren Bayburt Enerji Şirketi CEO'su Murat Uluca Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası Bayburt Grup tarafından belediyenin katkılarıyla yapılan Hacı Kıyasi Şentürk Camii ve Külliyesi'nin Bayburt Belediyesine devri için protokol imzalandı.

İmza töreninde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'de hazır bulundu. - BAYBURT