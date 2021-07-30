Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı anma etkinlikleri tanıtıldı
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Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı anma etkinlikleri tanıtıldı

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Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü kapsamında yapılacak anma programı etkinlikleri Beyoğlu Emek Sineması'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

''İnsanlığın özü, Pir Veli'nin sözü'' temasıyla UNESCO tarafından 2021 Hacı Bektaş Veli anma yılı olarak belirlendi. Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefesinin anlatılacağı birçok etkinlik düzenlenecek. Program etkinlikleri 3-4 Ağustos tarihlerinde Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN DA KATILDI

Düzenlenen basın toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin katıldı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Öcal Oğuz toplantıya online katılanlar arasındaydı.

"ÖNEMLİ DÜŞÜNCE İNSANLARINDAN BİRİ"

Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hikmete ve irfana dayalı felsefesi ışığında düzenlenecek olan etkinliklere halkında katılımını arzu ettiklerini belirten Demircan, "Önemli düşünce insanlarından biri. Onun varisi olmak bizim için de çok kıymetli. Onu hakkıyla anmak bizim de görevimiz" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı anma etkinlikleri tanıtıldı
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