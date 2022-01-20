Hacamatçı FETÖ üyesinin iddianamesi tamamlandı

MUĞLA (İHA) - FETÖ yöneticiliği iddiasıyla aranırken Muğla'da yakalanan FETÖ'cü Mehmet Sağlam hakkındaki iddianame tamamlandı. Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapılırken zili çalan iki FETÖ'den ihraç eski binbaşılar Ali A. ve Sencer G. ev sahibini tanımadıklarını 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söylemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada kapının zili çalmış eve FETÖ'den ihraç edilmiş 2 eski binbaşı gelmişti. Polisi karşısında gören ihraç binbaşılar, eve 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söyledi. Durumdan şüphelenen polis şahısları gözaltına aldı ve bu kişilerin daha önce FETÖ'den ihraç eski binbaşı oldukları tespit edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı sırasında yakalanan Sağlam, Ankara'ya getirildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Savcılığın Sağlam hakkındaki soruşturmayı tamamlamasının ardından 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar iddianame hazırlandı. Sağlam, kendisinin FETÖ üyeleriyle iletişiminde bio enerji ve hacamat konularında uzman olmasına bağladı. Örgütten aldığı talimatlarla askeri personelle irtibat kurduğu, toplantı düzenlediği ve topladığı maddi yardımları örgütün üst düzen yöneticilerine verdiği belirlenen Sağlam'ın, yapmış olduğu tüm faaliyetlerdeki bilgileri örgütün üst konumundaki yöneticilerine ilettiği ortaya çıktı. Sağlam'ın evindeki arama sırasında kapıyı çalan diğer iki şüpheli hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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