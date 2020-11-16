Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu (2)
16.11.2020 23:28 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:37
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habur Çayı'nda suya kapılarak yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez için başsağlığı mesajı kaleme aldı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habur Çayı'nda suya kapılarak yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez için başsağlığı mesajı kaleme aldı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dileklerini iletti.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı