Habur Çayı'nda suya kapılan asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habur Çayı'nda suya kapılarak yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez için başsağlığı mesajı kaleme aldı.