Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi - Haberler
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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

AA, Emir Sultan Demirci - Güncel
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Polis, Milli, Güncel, Haber

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