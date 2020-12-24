Habib ne demek? Ya Habibi ne demek?

Habib kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve hem ülkemizde hem de Arap topluluklarında sıkça duyulur. Bir erkek ismi olarak da kullanılan Habib kelimesinin sevgi sözcüğü olarak kullanımı daha yaygındır. Peki Habib ne demek? Ya Habibi ne demek?

Habib, Habip ve Habibi kelimeleri aynı kökten gelen ve aynı anlamdaki Arapça kökenli kelimelerdir. Habib ya da Habib bir erkek ismi olarak da tercih edilir ve Habibe olarak da kız çocukları için tercih edilir. İslam'da da çokça yer alan Habib kelimesi Habîbullah olarak karşımıza çıkar ve Peygamber efendimize söylenir. Habîbullah, "Allah'ın Sevgilisi" anlamına gelmektedir.

HABİB VE HABİBİ NE DEMEKTİR?

Habib, Arapça'daki ?ubb yani sevmek fiilinden türeyen bir sıfat ve isimdir. Sevilen kimse, sevgili ve dost gibi anlamlara gelir.Sahabe-i Kiram'ın kullandığı bir isimdir. " Habîbullah – Habîb-i Hudâ – Habîb-i kibriyâ" içerisinde Habib geçen sıfatlardır. Bunlar Hz. Muhammed'e ithafen söylenir ve Allah'ın sevgilisi anlamına gelir.

YA HABİBİ NE DEMEK?

Ya Habibi de Arapça'dan gelen bir kelime grubudur. Arapça'da "Ya" ifadesi, sonra gelen kelimeye "benim" anlamı katar. Buna göre "Ya Habibi", "Benim Sevgilim" anlamına gelmektedir.