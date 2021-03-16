Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
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Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu

16.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:43

Oryantal dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Sarıoğlu, bundan sonra bahis tahminlerinde bulunacak.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladığı oryantal dans videosuyla gündeme bomba gibi düşen sonra da çalıştığı Habertürk'ün yöneticileri tarafından uyarılan Hande Sarıoğlu, işinden istifa etti.

"FUTBOL COŞKUMU SİZE AKTARACAĞIM"

Bir süredir ekranlarda olmayan Hande Sarıoğlu, dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile el sıkıştı. Güzel spiker bundan sonra futbol tutkunları için bahis tahminlerini aktaracak. Yeni işini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıoğlu, "İçimde yaşadığım futbol coşkusunu sizlere de yaşatmaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı
Haber Yorumları (10)
SEKO: dansözlük yapsın daha çok yakışıyor
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YELLOW ROSE: kadın dediğin çalkalamalı oynamalı kıvırmalı tabi ki ulu orta değil
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KBB: Kadının ruhunu şehvet ele geçirmiş birakmiyor
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