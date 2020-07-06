Habermetre 29 Haziran - 6 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Ozan Güven, Alişan ve Ece Erken isimleri 29 Haziran - 6 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor.29 Haziran - 6 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ozan Güven, Alişan ve Ece Erken gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre,29 Haziran - 6 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya ve Vedat Milor oldu. İşte gündemi belirleyen konular: OZAN GÜVEN Ozan Güven en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Ozan Güven 17.571.942 okunma sayısına ulaştı. ALİŞAN Alişan, çok konuşulan konular içinde 2 sırada yer aldı. Alişan 3.502.749 okunma sayısına ulaştı. ECE ERKEN Ece Erken çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Ece Erken 1.005.010 okunma sayısına ulaştı.