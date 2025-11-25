Züleyha Ortak'ın konuğu Prof. Dr. Serdar Dağ oldu! 'Evlenirken mutlaka Rorschach testi yaptırılmalı'

Prof. Dr. Serdar Dağ, beyindeki kişilik yapısının bozulup bozulmadığını anlamaya yardımcı olan bu test için, "Kişiliğin emarı diyebiliriz. Rorschach testi, kişilik bozukluğu olan kişilerde bunun patolojik mi, sinirsel mi, başka bir etkenden mi kaynaklandığını gösterir. Kişinin şizofren mi, psikopat mı, sapkın bir eğilimi mi var ya da depresyonda mı olduğunu ayırt eden bir testtir" dedi.

Bu testin sadece sağlık amacıyla değil, sosyal ilişkiler açısından da önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağ, "Bence işe girerken ve evlenirken mutlaka bu test yapılmalı. Karşınızdaki kişinin öfke problemi ya da farklı yakınmaları var mı, insanlar evlenmeden önce bunları bilmeli. Hepatit gibi hastalıkların testleri zaten yapılıyor ancak asıl önemli olan, birlikte bir hayat sürdüreceğiniz kişinin zihinsel yapısını tanımaktır. Evlenmeden önce 'Biz kimiz, anlaşabilir miyiz?' diye bakmak gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.