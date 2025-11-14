Haberler

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Güncelleme:
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlayacak ve takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Ekipler kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak" dedi.

  • Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlayacak.
  • Ticari araçlar için uygulama 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak.
  • Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. Uygulama ticari araçlar için takip eden senenin 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak. Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

LASTİK ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

BAKAN URALOĞLU: KURALLARA UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA UYGULANACAK

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu "Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak" dedi.

