Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?

ATV ekranlarında yılbaşı akşamı yayınlanacak olan Kim Milyoner Olmak İster 2025 Yılbaşı Özel programına birbirinden değerli sanatçılar konuk olacak. Programın konukları hakkında yapılan araştırmalar merakla bekleniyor. Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dünyaya geldi. Uzun yıllar ailesi ile Londra'da yaşayan şarkıcı küçük yaşta gittiği Manchester'da altı yaşına kadar kalmış, 1981 yılında döndüğü KKTC'de ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Ziynet Sali, KKTC Kültür Bakanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev aldı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi ve 1999 yılında konservatuvardan dördüncülükle mezun oldu. Konservatuvar yıllarında birçok müzikhol ve eğlence yerlerinde sahne almış, bu sıralarda bir arkadaşı aracılığı ile zamanın popüler müzik yapım şirketi Dost Müzik'te çalışmalara başladı. İsmini bir Yunanca şarkıdan alan "BA-BA" albümü müzik sektörüne giriş yaptı.

Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı bir süre sahne çalışmalarına ağırlık verdikten sonra iki dilde "Amman Kuzum" albümünü piyasaya çıkardı. Ayrıca "Zordur Oğlum" isimli şarkısı ile "Eurodance 2007" isimli yarışmada Avrupa birincisi olan şarkıcı 2006 yılı Mayıs ayında üçüncü albümü "Mor Yıllar" piyasaya sürüldü ve bu albümle bir kez daha başarısını ortaya koydu.

Ziynet Sali, 2008 yılının sonlarına doğru "Herkes Evine" albümünü çıkardı. Sezen Aksu, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarının yer aldığı Sali'nin albümü çıktığı andan itibaren büyük ilgi topladı. Çıkış parçası, aynı zamanda albümle aynı ismi taşıyan parça büyük bir başarı yakalayarak Türkiye Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi.

Yunan televizyon, radyo ve gazetelerinin davetlisi olarak birçok kez televizyon ve radyo programlarına katıldı. Atina, Selanik gibi şehirlerde konserler verdi. Ziynet Sali "Son Osmanlı Yandım Ali" filminde de yer almıştır. Ziynet Sali, ayrıca 2014 yılında "Star Işığı X Factor" isimli yarışmada, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

ZİYNET SALİMİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Ziynet Sali'nin katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü henüz başlamadı.

KİM MİLYONER OLMAK HAKKINDA

Kim Milyoner Olmak İster?, yapımını Sera Film Services'in üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır

Kim Milyoner Olmak İster?, Cumartesi akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.