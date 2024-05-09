Zilkade ayı, Câhiliye döneminde ticari açıdan büyük önem taşıyan panayırların düzenlendiği bir dönemi işaret ederdi. Mekke'de, özellikle Ukâz ve Mecenne panayırları bu ayda kurulurdu. Zilkade ayı nedir, hangi gün başlıyor? Zilkade ayı faziletleri neler? Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayı olarak bilinir ve Zilhicce ayından önce gelir. Haram aylar arasında sayılan Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayının anlamı nedir ve önemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2024?

Bu yıl Zilkade ayı 9 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Haziran'da sona erecek.

ZİLKADE AYI NEDİR?

Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayı. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb. Peygamber İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasaktır.

ZİLKADE AYI FAZİLETLERİ NELER?

Zilkade adı, hicri takvimdeki diğer aylar gibi, İslam öncesi dönemde Araplar tarafından kullanılan ve Hz. Peygamber'in soyundan gelen Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği düşünülmektedir. Zilkade ayı, haram aylar arasında yer alır ve ticari açıdan büyük öneme sahip panayırlara ev sahipliği yapar. Özellikle Mekke'de, Ukâz ve Mecenne panayırları Zilkade ayında kurulurdu.

Peygamber Muhammed'in Hadis-i Şerif'ine göre: "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar."