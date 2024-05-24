Zeynep Bakşi Karatağ kimdir? Zeynep Bakşi Karatağ kaç yaşında, nereli? Zeynep Bakşi Karatağ hayatı ve biyografisi!

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ZEYNEP BAKŞİ KARATAĞ KİMDİR?

Zeynep Bakşi Karatağ, 1974 yılında İstanbul'da doğmuş, aslen Tuncelili bir Türk şarkıcıdır. İlköğretim, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Seha Okuş'tan solfej dersleri almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak burada iki yıl eğitim görmüş, ardından evlilik nedeniyle 1999 yılında Almanya'ya yerleşmiştir.

Youtube platformuna eklediği şarkılar büyük ilgi gören Zeynep Bakşi Karatağ, 2016 yılında Kalan Müzik etiketiyle "Mozaik" isimli ilk albümünü çıkarmış, 2018 yılında ise "Usulca" adlı ikinci albümünü piyasaya sürmüştür. 2019 yılında, sevilen televizyon dizisi "Çukur"da "Adaletin Bu mu Dünya" ve "Talihim Yok Bahtım Kara" isimli şarkılarını seslendirmiştir. Zeynep Bakşi Karatağ, 1999 yılından bu yana Almanya'da yaşamaktadır.